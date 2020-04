Stratégie vélo post-confinement : le Club des villes et territoires cyclables recueille les idées à développer

Un appel aux collectivités territoriales est lancé : quelles initiatives d'aménagements temporaires cyclables ont-elles mises en place durant le confinement ? L'idée sous-jacente serait de pouvoir également les utiliser après cette période.

Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, a ainsi demandé au Club des villes et territoires cyclables, aux côtés des services de l'État et des acteurs associatifs en faveur du vélo, de recueillir les manifestations d'intérêt et les initiatives allant dans ce sens.

Le Club a donc mis en ligne un questionnaire, permettant, en même temps d'identifier les besoins et difficultés administratives ou juridiques, pour installer ces aménagements.

« Le vélo sera d'autant plus un moyen de transport adéquat dans une période où l'appréhension de prendre les transports en commun risque de perdurer bien au-delà du dé-confinement », souligne le Club des villes et territoires cyclables.