La pratique du vélo en forte progression en ce début d'année

La tendance de 2022 est prometteuse. Le nombre de passages de vélo a augmenté de 39 % par rapport à 2019 et de 13 % face aux chiffres de 2021, d'après l'association Vélo et territoires. Le suivi mensuel du coordonnateur du réseau national cyclable a été publié, ce mercredi 1er juin, sur la base des chiffres de janvier à mai 2022, celui-ci analysant les données des 297 compteurs représentatifs implantés nationalement.

Cette augmentation globale est principalement attribuée à la fréquentation cyclable en milieu urbain, en hausse de 17 % par rapport à 2021, avec une forte concentration des trajets à vélo en semaine (aussi en progression de 21 % et 5 % pour les week-end). L'association explique que le retour au travail en présentiel peut constituer une des raisons de ces tendances, tout en présentant une comparaison des résultats de quelques collectivités. Grenoble-Alpes-Métropole obtient les meilleurs résultats, avec une augmentation de 46 % en termes de nombre de passages par jour par rapport à 2021, suivie de l'Eurométropole de Strasbourg et du Grand-Annecy, avec respectivement + 31 % et + 25 %. À noter également que la fréquentation sur les itinéraires cyclables français EuroVelo a progressé de 16 % par rapport à la même période en 2021.

Cette fréquentation en hausse à l'échelle nationale ne reflète pas l'usage des vélos en milieu périurbain et rural. Les passages dans les territoires ruraux stagnent et ceux dans les zones périurbaines baissent de 2 %. L'association justifie le phénomène par le fait que, dans ces territoires, la pratique du vélo tient plus du loisir, tout en rappelant les aléas climatiques du début d'année.