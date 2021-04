Recyclage : la Commission européenne valide, sous conditions, la vente des activités de Suez à PreZero

La Commission européenne a validé la vente de certaines des activités déchets de Suez au groupe allemand PreZero dans le nord de l'Europe. Les négociations ont débuté en septembre 2020 avec la branche environnementale du groupe allemand Schwarz. Elles portent sur la vente d'activités de recyclage et valorisation des déchets dans quatre pays d'Europe du Nord : Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne et Pologne, hors activités de recyclage des plastiques et de traitement de déchets dangereux.

La Commission a toutefois subordonné cette vente à la cession de l'activité « tri des emballages légers » de Suez aux Pays-Bas. La Commission craignait que le projet d'acquisition, tel que notifié initialement, ne réduise de manière significative le niveau de concurrence sur le marché du tri des emballages légers aux Pays-Bas. Mais finalement ce ne sera pas le cas, car le groupe Schwarz a proposé de céder la totalité de l'activité, y compris l'usine de tri des emballages légers de Suez à Rotterdam et tous les actifs nécessaires à son exploitation.

« Ces engagements suppriment totalement le chevauchement entre les activités du groupe Schwarz et celles des entreprises de gestion des déchets appartenant au groupe Suez concernées dans le domaine du tri des emballages légers aux Pays-Bas. La Commission a donc conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problème de concurrence », explique la Commission.