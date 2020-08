Veolia engage des négociations pour acquérir Osis, filiale de Suez

La filiale française de Suez, Osis, pourrait rejoindre le groupe Veolia. Les deux spécialistes des métiers de l'eau et des déchets ont annoncé avoir conclu un accord d'exclusivité pour la vente de la société. Les activités de cette dernière sont dédiées à l'assainissement et la collecte des déchets liquides, le nettoyage industriel et l'hygiène des bâtiments.

Pour Suez, l'opération s'inscrit dans sa stratégie Shaping Suez 2030. Celle-ci vise notamment à accélérer son développement sur les marchés internationaux, les activités industrielles à forte valeur ajoutée ainsi que les technologies et les solutions basées sur les données. Le groupe souhaite désormais privilégier le principe de création de valeur à celui de croissance mais également accélérer la rotation de son portefeuille, « pour les activités identifiées représentant 15-20 % des capitaux employés ».

L'opération avec Osis est donc la première annonce du programme de rotation d'actifs de Suez.« À la conclusion de l'opération, l'entreprise transférée représentera une valeur d'environ 298 millions d'euros», indique le groupe.

De son côté, Veolia souhaite étoffer les activités de sa filiale Société d'assainissement rationnel et de pompage (Sarp), spécialisée dans les travaux d'assainissement, d'hygiène sanitaire, de désinfection et d'entretien de fosses septiques.

« Le rapprochement de Sarp et de Suez RV Osis permettrait au groupe Veolia de se positionner comme un acteur de premier plan dans ce domaine et offrirait la possibilité aux deux entités, de par leurs complémentarités, de proposer de nouveaux services à leurs clients publics, tertiaires et industriels et de couvrir l'ensemble du territoire. Cette transaction serait fortement créatrice de valeur», explique dans un communiqué Veolia.

Cette opération pourrait être conclue au cours du premier semestre 2021 avec la signature définitive entre les deux parties. Elle est toutefois conditionnée à la consultation des instances représentatives du personnel ainsi qu'à l'autorisation préalable de l'autorité compétente en matière de contrôle des concentrations.