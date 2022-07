Veolia vise le déploiement de la Reut sur 100 stations d'épuration

Déployer la réutilisation des eaux usées traitées (Reut) pour ses stations d'épuration dont les volumes de consommation le justifient : c'est l'ambition affichée par Veolia. Le groupe estime qu'une centaine de site, qu'il opère, rentrent dans les critères pour être équipés d'ici 2023.

Dans un premier temps, l'idée est que cette eau traitée soit réutilisée pour le fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration. Le volume d'eau minimum pour envisager cette réutilisation serait une consommation de plus de 2 000 m3 d'eau potable et/ou 5 000 m3 d'eau prélevée directement dans la ressource. Des versions pilotes ont été installées dans les stations d'épuration des villes de Rodez et de Narbonne. « À terme, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, l'utilisation de l'eau pourrait être étendue à certains usages industriels et agricoles, comme l'irrigation ou le nettoyage de voiries, permettant aux collectivités, aux agriculteurs et aux industriels de diminuer la consommation d'eau potable », détaille le groupe. Veolia compte pour cela accompagner les collectivités dans le montage des dossiers techniques et financiers.