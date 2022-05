Verkor et sa gigafactory de batteries : la concertation préalable est annoncée

Après avoir annoncé son implantation dans le Dunkerquois en février dernier, la start-up Verkor a présenté le dispositif de la concertation locale qui aura lieu du 8 juin au 22 juillet 2022. Associée à RTE, Renault ainsi qu'aux collectivités territoriales, la jeune pousse indique que son projet d'usine de production de cellules et de modules de batteries électriques fera l'objet de discussions entre le public et les différents acteurs. L'implantation du site sur le territoire bordé par le port de Dunkerque a ravi les collectivités, car l'usine créerait 1 200 emplois et plus de 3 000 emplois indirects.

La concertation préalable, guidée par deux garants de la Commission nationale du débat public (CNDP), consiste à mettre en lien les différents acteurs et le public pour l'informer sur le projet. À travers divers ateliers, rencontres et permanences, il s'agit de débattre autour des enjeux qui entourent le projet ainsi que des modalités de l'intégration territoriale. Verkor a mis en ligne une plateforme de concertation, qui rassemble toutes les caractéristiques du projet, notamment le déroulé des opérations. La plateforme permet aussi de participer directement aux débats.

À l'issue de cette concertation, la CNDP exposera, en août, ses conclusions. Le début des travaux est prévu en 2023 pour un démarrage de la production planifié durant le second semestre 2024.