Diagnostic PEMD dans les textes Issue de la loi Agec, cette nouvelle version du diagnostic déchets avant démolition a fait l'objet de deux décrets (2021-821 et 2021-822) abrogés par un troisième (2021-871). Le caractère obligatoire du diagnostic PEMD a été consigné dans un premier arrêté d'application. Attendu depuis six mois, un second arrêté doit préciser le cadre et les items, notamment sur la partie récolement. Le compte rendu de la consultation publique réalisée en septembre 2022 sur ce projet de second arrêté a été publié le 20 mars 2023.