Le nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques progresse en France, sur les aires d'autoroute, les parkings des supermarchés ou souterrains en cœur de ville… Mais la dynamique doit encore s'accélérer. Reportage.

L'année 2022 aura été un bon millésime pour la mobilité électrique : en décembre, les ventes de véhicules électriques ont dépassé celles de Diesel, 16 % contre 14 %. Sur l'année, 219 755 véhicules tout électrique ont été vendus, une croissance de 26,1 % par rapport à 2021 alors que, globalement, le marché de l'automobile est en baisse de 7,8 %.

Avec le bonus écologique, le déploiement des zones à faibles émissions, la multiplication des offres électriques des constructeurs et l'interdiction des véhicules thermiques à plus long terme, les ventes de voitures électriques vont continuer de grimper dans les années à venir. D'où l'importance de développer en parallèle le réseau de recharge sur tout le territoire national et européen.

Un réseau à renforcer

La France comptait 82 107 points de recharge ouverts au public au 31 décembre 2022, soit une progression de 53 % en un an. Des e-stations se développent sur les aires d'autoroute, sur les parkings des supermarchés ou encore dans les parcs de stationnement souterrains en cœur de ville. Comment ça marche ? Combien ça coûte ? Quels sont les plans de déploiement ? Éléments de réponses dans le reportage vidéo avec des responsables de Lidl France, d'ABB E-mobility, d'Electra et d'Indigo.

Encore faut-il que ces bornes fonctionnent bien. En effet, l'Association française pour l'itinérance de la recharge électrique des véhicules (Afirev) a relevé un taux de 25 % d'arrêts intempestifs nécessitant a minima de l'automobiliste une relance de l'opération de recharge.

La qualité du réseau devient donc un enjeu majeur tout autant que son étendue. Selon le classement de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (Acea), la France n'arrive qu'en dixième position parmi les pays les mieux équipés, avec 4,1 bornes de recharge pour 100 km, très loin des 47,5 bornes des Pays-Bas, premier de ce classement. Un retard qui doit être rattrapé pour répondre aux besoins des utilisateurs, en particulier, grâce à l'installation de bornes de recharge rapide. L'Europe pourrait l'y aider, le Parlement européen souhaitant imposer une station de recharge tous les 60 km dans l'ensemble de l'Union européenne d'ici à 2025.