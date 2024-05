En France, environ 20 % de l'eau potable transportée est perdue à cause des fuites sur le réseau de distribution. Certaines collectivités veulent améliorer ce rendement par tous les moyens, notamment grâce à des brigades canines. Reportage vidéo.

Pour la métropole de Perpignan, qui regroupe 36 communes, la gestion de l'eau est une affaire sérieuse. Et pour cause, la région connaît des sécheresses à répétition et les arrêtés de restriction des usages de l'eau sont devenus monnaie courante. Le rendement de son réseau de distribution d'eau potable correspond plus ou moins à la moyenne nationale, environ 80 %. C'est-à-dire que 20 % de l'eau puisée, traitée, puis distribuée est perdue dans le sol à cause de fuites. À l'échelle nationale, cela représente entre 900 millions et 1 milliard de mètres cubes d'eau gaspillés chaque année, soit la consommation de 16 à 19 millions d'habitants.

Détecter les fuites à tout prix

L'origine des fuites est diverse : le vieillissement des infrastructures, les mouvements de sol, des joints défectueux, une pression trop forte, les racines des arbres, la corrosion, les travaux de construction... Il faut dire aussi que, pendant longtemps, l'eau n'était pas un sujet de préoccupation majeure en France. Mais depuis quelques années, les épisodes de sécheresse intenses commencent à sérieusement inquiéter, en particulier dans le département des Pyrénées-Orientales. Des restrictions sévères ont déjà été appliquées concernant le remplissage des piscines, l'arrosage des jardins, le lavage des voitures...

En parallèle, tous les moyens sont bons pour limiter les fuites. À commencer par l'installation des compteurs intelligents capables de les détecter, mais aussi la mobilisation de techniciens spécialisés dans la recherche de fuites et, maintenant, une brigade avec des chiens qui flairent le chlore. Voir le reportage vidéo. Le renouvellement du réseau fait aussi partie de la solution bien sûr, mais l'investissement financier se révèle lourd. Pour la Métropole de Perpignan, l'objectif annoncé de la collectivité est de réduire le taux de fuites à 10 % d'ici à 2035. Une longue marche vers plus d'efficacité et de sobriété.