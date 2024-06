Une solution alternative à l'enfouissement ou à l'incinération des déchets non recyclables est désormais mature. Une industrie angevine s'est lancée et devrait se développer très rapidement. Reportage vidéo.

À Chalonnes-sur-Loire, près d'Angers (Maine-et-Loire), un pilote industriel séduit les investisseurs. Déjà trois levées de fonds ont été réalisées entre 2021 et 2023, dont la dernière de 60 millions d'euros, pour construire une usine qui traitera 100 000 tonnes de déchets non recyclables par an. Le procédé de traitement par la fossilisation affiche en effet de belles promesses.

Un procédé à froid

Refus de tri, tout-venant des déchèteries ou déchets industriels banals… Ces fragments de déchets, trop petits pour être triés en vue d'une valorisation matière sont aujourd'hui enfouis ou incinérés. Là, ils deviennent la matière première de la fossilisation. Ainsi, ils seront transformés en ressources, plus précisément en granulats utilisables dans la construction, les sous-couches routières ou le béton.

Le procédé débute par une série de broyeurs qui fournissent une poudre très fine de 0 à 500 microns. Cette dernière est alors mélangée à un liant, une pâte minérale dont la composition reste secrète pour des raisons industrielles. Une réaction de minéralisation, une « fossilisation accélérée », transforme les déchets en une substance stable. Un processus mécanique à froid qui, contrairement à d'autres traitements plus classiques, n'engendre ni besoins en chaleur ni émissions de gaz. La pâte minérale est ensuite pressée et modelée pour produire des granulats de forme et de densité spécifiques. Voir le reportage vidéo.

Un bilan carbone positif

Selon Nicolas Cruaud, président et cofondateur de l'entreprise Néolithe, chaque tonne de granulat stockerait plus de carbone qu'il n'en produit : 337 kg de CO 2 . Un argument de taille, surtout que le prix pour traiter ces déchets serait inférieur à celui de l'enfouissement ou de l'incinération.

Les granulats produits seront utilisables dans la construction, en sous-couches routières ou incorporés dans le béton, pour le moment non structurel, mais selon Nicolas Cruaud, ce n'est qu'une question de temps.

Reste l'impact environnemental, ces granulats produits à partir de déchets, non dangereux certes, peuvent-ils polluer l'environnement ? Les analyses réalisées par l'entreprise, notamment en matière de micropolluants et de métaux lourds, montrent qu'ils respectent les normes en vigueur, même lorsque les granulats sont broyés. « Il ne s'agit pas d'un sarcophage, explique le président. Un granulat cassé en deux produisent deux granulats et rien de particulier n'est libéré. »

Créée en 2019, l'entreprise Néolithe compte aujourd'hui 200 employés, notamment pour développer de nouvelles formules et applications. Prochaine étape : créer des granulés à partir d'ordures ménagères résiduelles (OMR).