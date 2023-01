Interviews croisées à Villeneuve-lez-Avignon, sur un site pilote où des véhicules électriques sont connectés à des bornes de recharge bidirectionnelles, V2G, vehicle to grid. Retour d'expérience après un an d'exploitation.

À Villeneuve-lès-Avignon, dans le Gard, un site pilote de bornes V2G fonctionne depuis une année. Huit bornes de recharge capables d'accueillir autant de véhicules électriques. La maire actuelle, Pascale Bories, croit au développement des énergies renouvelables, à la condition qu'elles puissent être stockées. « Les panneaux solaires produisent de l'électricité le jour, alors que la demande essentielle s'effectue le soir », explique-t-elle. C'est pourquoi elle saisit l'occasion lorsqu'elle entend parler d'une expérimentation sur le sujet que doit lancer EDF en 2021.

Une borne de recharge bidirectionnelle

La technologie V2G permet aux voitures électriques de devenir un moyen de stockage pour le réseau électrique national. Elle repose sur la mise en œuvre de bornes de recharge bidirectionnelles : soit elles assurent la recharge de la batterie d'un véhicule électrique, soit elles la déchargent pour répondre aux besoins du réseau. Et tout est programmable pour que l'utilisateur du véhicule soit sûr de ne pas manquer d'énergie au moment du démarrage. L'automobiliste devient donc fournisseur d'électricité qu'il vend en échange des services rendus au réseau électrique. Un réseau qui doit faire face à certains moments à une production électrique supérieure à la demande en raion des énergies renouvelables intermittentes. L'idée est donc de stocker les surplus d'électrons issus des ENR en attendant de les utiliser aux moments les plus opportuns et éviter ainsi le recours aux énergies carbonées.

Avec la croissance importante du nombre de véhicules électriques vendus, qui représentent donc des capacités de stockage toujours plus grandes, la quantité de batteries pouvant soutenir le réseau électrique pourrait être, d'ici à 2035, « l'équivalent de la production de trois à quatre centrales nucléaires, juste pour l'Occitanie », avance Sylvain Vidal, directeur des actions régionales en Occitanie chez EDF. Pour bien comprendre ce qu'est le V2G, quels intérêts présentent cette technologie, comment la borne s'utilise, se programme, combien elle coûte et combien elle rapporte, quelles sont les limites actuelles de son développement et son potentiel à grande échelle, regardez les interviews croisées de Sylvain Vidal d'EDF, de Pascale Bories, la maire de Villeneuve-lès-Avignon, et de Tanguy Poupart, du développement commercial chez Dreev, filiale d'EDF.

Le site pilote de Villeneuve-lès-Avignon s'intègre dans le programme Flexitanie, qui rassemble la Région Occitanie, EDF, Adocc, l'Ademe et plusieurs autres partenaires. Il a pour but de déployer des recharges intelligentes dans la région, qui entend devenir la première de France à énergie positive. Plusieurs objectifs ont été définis, comme l'expérimentation de 50 bornes V2G avec plusieurs flottes d'entreprises ou de collectivités territoriales. Puis celle d'une autre technologie, le V1G, sur 100 bornes.

Une borne sélective et intelligente

Le V1G est une technologie de borne intelligente, plus souple, qui permet de recharger n'importe quel véhicule, contrairement au V2G. Elle n'est pas bidirectionnelle, mais elle assure la charge du véhicule en privilégiant la production des ENR disponible dans le réseau. La recharge est programmable, par exemple au moment où l'électricité est moins cher (heures creuses), générant à terme jusqu'à 20 % d'économies pour l'utilisateur. Objectif final : inciter à la consommation de l'énergie produite par les ENR pour éviter les pertes, en particulier en été, et ainsi limiter le recours aux énergies carbonées.