Vignette Crit'Air 1 : les poids lourds fonctionnant au biogazole restent éligibles

Qu'ils utilisent du gaz, du biocarburant (?), ou du diesel, voire des batteries électriques, les poids lourds sont beaucoup trop nombreux sur les routes ! S'ils polluent tant et défoncent les routes, c'est que depuis 20 ans, les entreprises industrielles et la grande distribution ont opté pour le zéro stock et l'organisation dite du "flux tendu". En résumé, toute la marchandise est stockée sur les camions, les plus gros possible ! Le gouvernement et les régions pourraient casser cette logique, favoriser les circuits courts pour l'alimentation, voire la production industrielle, inciter, sinon obliger à réutiliser les voies d'eau et le chemin de fer et contribuer ainsi à baisser le nombre effarant de poids lourds en circulation. Cela peut se conjuguer avec une recherche active de carburants peu ou pas polluants pour les véhicules lourds qu'ils seraient indispensables de garder.

mangouste | Aujourd'hui à 11h21