Pour atteindre le ZAN, optimiser la densité des espaces urbanisés

Pour parvenir à l'objectif du zéro artificialisation nette (ZAN) à l'horizon 2050, « refaire la ville sur la ville en favorisant la densification constitue un levier clé », souligne l'Agence de la transition écologique (Ademe). La loi Climat et résilience du 22 août 2021 a fixé cet objectif, avec une cible intermédiaire de réduction de moitié du rythme de consommation d'espaces d'ici à 2031. Pour atteindre le ZAN, la loi encourage la mobilisation des surfaces déjà artificialisées en promouvant la densification, l'utilisation des locaux vacants et des friches.

Dans un nouveau guide publié le 23 février, l'Ademe identifie les opportunités de densification adaptées et planifiées dans les zones adéquates. « L'optimisation de la densité des espaces urbanisés constitue un des leviers fort d'atteinte du ZAN. Densifier en considérant les enjeux de préservation de la biodiversité et de la renaturation des espaces déjà artificialisés constitue aussi un objectif à part entière. Pour répondre à ce double enjeu, la sobriété foncière et la renaturation des villes doivent aller de pair », recommande l'Ademe.

Concilier densité des populations, des activités et des services, sous certaines conditions de durabilité, « en garantissant la qualité de vie des habitants en première préoccupation », permet « de répondre aux difficultés de l'extension urbaine, tout en construisant des espaces de vie agréables et résilients ». C'est ce modèle d'une ville dense, durable et désirable (ville 3D) que l'Ademe souhaite porter au travers ce guide.