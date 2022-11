Vittel-Contrexéville : la préfecture signe des arrêtés d'autorisation de prélèvement d'eau

Ah, si l'agrobusiness n'avait pas les préfets, majoritairement tout acquis à la cause de la finance reine et prompts à faciliter la privatisation d'une ressource naturelle en arrondissant les angles d'une règlementation environnementale tatillonne !

Dans le cas présent, n'incombe-t-il pas aussi aux élus locaux de bien veiller à ce que l'alimentation en eau potable de leurs électeurs soient assurée, de même que bien d'autres "usages" de l'eau, humains et naturels ? Mais celles et ceux qui sont aux manettes du pouvoir local en ont-ils bien l'intention... ?

Pégase | 07 novembre 2022 à 21h24