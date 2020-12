Agents chimiques : de nouvelles valeurs d'exposition professionnelle à partir de février 2021

Un décret, publié au Journal officiel le 10 décembre, fixe des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) contraignantes pour certains agents chimiques. Ces valeurs limites sont fixées par la réglementation européenne (directives 2017/2398 et 2019/983).

Les produits concernés sont l'acrylamide, les poussières de bois, le bromoéthylène, le 1,3-butadiène, le chlorure de vinyle monomère, le chrome hexavalent et ses composés, l'oxyde de propylène, les fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes, le formaldéhyde, l'hydrazine, le 2-nitropropane, l'oxyde d'éthylène, l'o-toluidine et la silice (poussières alvéolaires de quartz, de cristobalite et de tridymite).

Ces nouvelles valeurs entreront en vigueur le 1er février 2021.