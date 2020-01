Les voitures électriques représentent 1,9 % des immatriculations françaises

En 2019, 42 763 voitures électriques et 7 958 véhicules utilitaires légers (VUL) électriques ont été vendus en France, annonce l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique (Avere), ce jeudi 9 janvier. Les immatriculations de voitures ont progressé de 38 % sur un an, alors que celles de VUL enregistrent un recul de 2 %. Au total, les véhicules électriques représentent 1,9 % des véhicules légers vendus en France. En 2018, les voitures électriques représentaient 1,5 % des ventes de voitures neuves.

À cela s'ajoute 18 582 véhicules hybrides rechargeables, soit une hausse de 38 % des ventes. Ce segment concentre essentiellement des Sport Utility Vehicles (SUV) « verdis ». Seuls deux des dix hybrides rechargeables les plus vendues ne sont pas SUV et quatre SUV figurent parmi les cinq meilleures ventes : le Porsche Cayenne (en tête des ventes, avec 366 unités écoulées), le Mitsubishi Outlander (215 unités), le BMW X5 (196 unités) et le Volvo XC920 (179 unités).

Par ailleurs, 796 deux-roues électriques ont été vendus, soit une progression de 43 %. Quant aux ventes de véhicules électriques avec prolongateur d'autonomie, elles se sont effondrées en 2019 : seulement 163 de ces voitures électriques équipées d'un générateur additionnel ont été vendues, soit un recul de 86 %. Enfin, 63 voitures hydrogènes ont été vendues en 2018, soit 75 % de plus que l'année précédente.