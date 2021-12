Voltalia construira le premier des deux parcs solaires du centre spatial de Kourou

Le Centre spatial guyanais (CSG) de Kourou va se doter d'un premier parc de panneaux solaires photovoltaïques. Voltalia, l'entreprise sélectionnée pour construire cette installation destinée à l'autoconsommation, vient d'être désignée lauréate de l'appel d'offres lancé par le Centre national d'études spatiales (Cnes) grâce au plan de relance. Financé à hauteur de cinq millions d'euros, le parc s'étendra sur 5 hectares pour une puissance de 4,2 mégawatts (MW). Il sera mis en service en juin 2023.

Cette centrale solaire constitue la première de quatre installations d'énergies renouvelables prévues à l'horizon 2023 sur le CSG. En avril 2021, le Cnes a présenté le plan de transition énergétique de son centre de Kourou, dont l'objectif est de verdir 90 % de l'électricité consommée sur le site (qui représente 13 % de la consommation électrique de la Guyane ) d'ici à 2025. Pour cela, il compte, d'une part, sur l'installation de 10 MW d'énergie solaire, partagée entre le parc de Voltalia et un autre site financé par l'Agence spatiale européenne (Esa). Il a l'intention, d'autre part, de mettre en service deux centrales à biomasse à cogénération. Alimentées par des plaquettes de bois issues de la production locale, les deux unités de gazéification généreront environ 10 MW d'électricité injectée dans le réseau guyanais et également du froid pour participer à la climatisation du centre technique du CSG et de son usine de propergol solide, le produit de propulsion nécessaire au lancement des fusées.