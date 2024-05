Vrac et réemploi : le premier baromètre économique d'une filière industrielle en construction

D'après les résultats du premier baromètre sur le vrac et le réemploi dévoilé à l'occasion du salon de la filière, le secteur serait prêt à passer le cap de l'industrialisation.

« Ce baromètre est une invitation à la réflexion et à l'action », selon les mots de Célia Rennesson, directrice générale de Réseau Vrac & Réemploi. Présenté pour la première fois lors du Salon du vrac et du réemploi du 14 mai 2024, le rapport « Vers un baromètre de la filière du vrac et du réemploi » (1) se veut comme un jalon initial pour la compréhension de cette filière industrielle en construction. Un état des lieux « imparfait » et « non exhaustif », mais qui vise surtout à mettre en lumière le potentiel du secteur.

Quelques chiffres en vrac : en moyenne en 2023, la grande distribution a proposé 36 références vracs, 1 200 dans les magasins spécialisés. Pour les références réemploi, le chiffre tombe à 11 en grande distribution, 100 en magasins bios et 20 en magasins spécialisés vrac. À mettre en regard avec les milliers de références de produits préemballés disponibles dans les supermarchés. Sur le plan de la collecte des emballages réemployables : environ 1 000 points de collecte sont recensés sur le territoire, pour 13 millions d'emballages collectés. Le taux de retour moyen s'échelonne de 15 % en grande distribution à 87 % en livraison à domicile, avec une moyenne à seulement 35 %. « On peut se le dire, on est en retard », admet Clara Mottier, coordinatrice du rapport au sein du cabinet Deloitte. En retard notamment par rapport à l'objectif de 5 % de réemploi en 2023 de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec). Ce taux n'est pas encore disponible pour 2023, mais « il n'atteindra clairement pas les 5 % », pour Célia Rennesson. En cause, la pandémie et l'inflation, qui ont fait perdre de la vitesse au secteur, mais aussi un manque de soutien politique fort.

Des freins et leviers clairement identifiés

“ Toutes les conditions sont réunies pour passer du projet, de l'expérimentation, au déploiement à grande échelle de diverses boucles de réemploi ” Fabrice Peltier, Citeo Le baromètre est aussi un signal envoyé à Bercy pour appeler à protéger cette filière naissante et encore fragile. Les activités liées au réemploi requièrent en effet des investissements conséquents, de la part du public et du privé, pour parvenir à une stabilité financière. « Actuellement, seuls 17 % des opérateurs de réemploi déclarent être rentables, tandis que plus de 80 % d'entre eux, rencontrent encore des difficultés pour parvenir à une stabilité financière », lit-on dans le rapport. Les professionnels du secteur appellent par ailleurs à une réglementation plus contraignante, à base de contrôles et de sanctions, en complément des obligations légales incitatives, pour favoriser l'implication de tous les acteurs.

Dernier levier à actionner : informer et convaincre le consommateur. Pour ce faire, il est nécessaire de diversifier l'offre tout en maintenant un prix compétitif et une expérience d'achat la plus simple possible. L'analyse met par ailleurs en lumière trois conditions pour que s'installe le modèle économique du réemploi : « la recherche de solutions pour garantir un nettoyage efficace des contenants » ; « le travail sur la standardisation des emballages pour accroître les volumes » ; « l'organisation de la gestion et de la distribution des parcs d'emballages réemployables pour garantir les livraisons chez les metteurs en marché, dans les conditions de qualité, quantité et délais requises ».

« Tout est prêt pour passer à l'industrialisation »

80 % C'est la proportion d'opérateurs du réemploi qui rencontrent encore des difficultés pour parvenir à une stabilité financière Pourtant, pour Fabrice Peltier, expert en écoconception des emballages et designer des emballages standardisés R-Cœur de Citeo, « toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour passer du projet, de l'expérimentation, au déploiement à grande échelle de diverses boucles de réemploi ». L'expert propose notamment d'insérer des boucles de réemploi sur les boucles des emballages à usage unique pour faciliter leur déploiement. Même si certains tronçons — les centres de lavage par exemple, qui ne tournent aujourd'hui qu'à 19 % de leur capacité — restent à perfectionner, tous les acteurs de l'écosystème existent et sont répartis sur une grande partie du territoire.

Célia Rennesson présente aussi sa filière comme une opportunité majeure pour la France : sur le plan environnemental bien sûr, mais aussi pour la réindustrialisation du pays et l'emploi. « C'est l'occasion d'avoir une souveraineté du parc d'emballages [et de] montrer l'exemple. » Aujourd'hui, la branche emploie déjà 9 000 travailleurs à temps plein et ambitionne de générer plus de 20 000 emplois supplémentaires dans les prochaines années. Des efforts restent tout de même à fournir pour atteindre le prochain objectif de la loi Agec de 10 % d'emballages réemployés en 2027, mais les experts interrogés se disent « confiants ». Et les rapporteurs du baromètre de conclure : « Une transformation industrielle ne se fait pas en un jour. »