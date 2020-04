Trafic illégal d'espèces sauvages : WWF appelle à la mobilisation du secteur logistique et transport

WWF France estime dans un rapport que le secteur français de la logistique et du transport ne déploie pas tous les outils nécessaires pour lutter contre le commerce d'espèces sauvages alors que la France est un point d'entrée majeur pour ce trafic.

Ces quarante dernières années, 60 % des populations de vertébrés sauvages dans le monde ont disparu. La surexploitation, qui inclut le prélèvement de spécimens de la faune et de la flore sauvages et son commerce, représente aujourd'hui la deuxième cause du déclin des espèces sauvages dans le monde. Particulièrement prospère, le commerce illégal d'espèces sauvages est aujourd'hui la quatrième activité criminelle la plus lucrative au monde. Un trafic qui se poursuit même en pleine pandémie de coronavirus. « Les réseaux criminels exploitent les chaînes légales du transport international en dissimulant leurs marchandises illégales sur les passagers, dans les bagages, dans le fret ou encore dans des colis postaux », explique WWF France. L'ONG a publié le 24 avril le rapport « Break the Chain » appelant à une mobilisation renforcée du secteur français de la logistique et du transport pour mieux lutter contre ce fléau.



Les entreprises françaises en première ligne





La problématique du commerce illégal d'espèces sauvages n'est pas suffisamment connue, et par conséquent intégrée dans les politiques internes du secteur français de la logistique et du transport WWF

Au travers d'entretiens et de réunions, WWF France a sondé et recensé les pratiques du secteur français de la logistique et du transport : plateformes d'échanges, compagnies aériennes et maritimes, organisations professionnelles… «», précise l'ONG. Elle pointe notamment l'absence d'outils en commun pour faire converger les bonnes pratiques, et l'automatisation des chaînes de transport qui constitue un frein à la détection des marchandises illégales.Les entreprises françaises semblent pourtant en première ligne face à ce trafic, en particulier pour les espèces sauvages transportées depuis l'Afrique vers l'Asie. La France est identifiée comme un point d'entrée majeur pour le commerce d' espèces sauvages à destination de l'Union européenne. 44 % des saisies rapportées entre 2006 et 2017 ont eu lieu dans les aéroports français, en particulier à Paris-Charles de Gaulle.Suite à ses échanges avec le secteur transport et logistique, WWF France a identifié des solutions prioritaires à déployer. L'ONG attend des entreprises du secteur une meilleure communication sur le sujet, en améliorant l'accès et la diffusion d'informations sur l'ampleur, les caractéristiques et les tendances du commerce illégal d'espèces sauvages. Elle appelle aussi le secteur à intégrer la lutte contre ce commerce dans la stratégie environnementale des entreprises.», poursuit WWF France. L'ONG préconise un meilleur partage d'informations et d'expériences, une meilleure formation des salariés, ou le recours aux nouvelles technologies pour mieux détecter le trafic d'espèces sauvages.