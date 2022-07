Xavier Casiot a succédé à Christine Etchegoyhen à la présidence de France Hydro Electricité. La vice-présidence reste en revanche confiée à Anne Penalba.

Le conseil d'administration de France Hydro Electricité a élu Xavier Casiot à sa présidence. Il prend ainsi la succession de Christine Etchegoyhen qui était à ce poste depuis 2017. « Face aux enjeux énergétiques actuels, l'hydroélectricité, et la petite hydro en particulier, est plus que jamais une réponse aux besoins en électricité renouvelable française, locale et à prix maîtrisé, a indiqué Xavier Casiot. Elle présente un intérêt réel pour le climat et pour l'équilibre du réseau électrique en accompagnant l'intégration des autres énergies renouvelables. Je poursuivrai les efforts engagés par Christine Etchegoyhen, et Anne Penalba avant elle, pour défendre l'intérêt de cette belle électricité et la pérenniser dans le paysage énergétique français ». Xavier Casiot est gérant de deux centrales hydroélectriques situées dans les Pyrénées et en exploite sept au total. Il s'est également investi dans la défense et la promotion de la petite hydroélectricité dans son parcours professionnel. Depuis 2012, il occupe le poste de responsable système électrique et production au sein de France Hydro Electricité et représente le syndicat sur ces problématiques. Il est également Vice-Président de l'Union des producteurs locaux d'électricité du bassin de l'Adour (UPEA).

En 2012, il a fondé un groupement de producteurs d'énergies renouvelables français pour commercialiser leur production d'énergie électrique sur le marché. Ce dernier s'est formalisé en 2018 en Union des Producteurs Locaux d'Electricité (UPLE), connue sous la marque commerciale Energie d'Ici.

Xavier Casiot a indiqué qu'il proposera aux administrateurs une actualisation de la feuille de route du syndicat, à l'occasion d'un conseil d'administration d'ici la fin de l'année.