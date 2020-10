Dopé par les ventes de vélos électriques, le marché du vélo devrait « croître de 9 % par an en valeur d'ici 2023 en France », estime le cabinet Xerfi Precepta dans une étude, présentée le 27 octobre. Les grèves, la crise sanitaire de la Covid-19 ou encore les primes d'aides à l'achat de VAE (vélo à assistance électrique) « ont donné un grand coup d'accélérateur au marché du vélo », soulignent les experts.

Selon leurs prévisions, après un bond de 10 % en 2019, le marché du cycle devrait augmenter de 15 % en valeur en 2020 pour dépasser les 2,6 milliards d'euros. Xerfi Percepta table sur un marché estimé à 3,4 milliards d'euros en 2023. Pour répondre à la demande de vélos, les fabricants investissent notamment dans leurs capacités de production, tandis que les distributeurs multiplient les initiatives en matière de digital et de services associés. « Des mesures indispensables à l'heure où la concurrence ne cesse de s'intensifier, en particulier sur le segment des VAE, et où de nouveaux business models émergent », ajoutent les experts. Les ventes de VAE, plus chers à l'achat qu'un vélo classique, devraient progresser de 19 % par an entre 2020 et 2023.