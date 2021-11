Yann Madeline assurera pendant encore trois ans la présidence de la Fédération nationale des syndicats de l'assainissement (FNSA).

Yann Madeline, directeur général de l'agence Sarp Normandie, a été réélu pour un nouveau mandat de trois ans à la présidence de Fédération nationale des syndicats de l'assainissement (FNSA). Celle-ci représente près de 1500 entreprises et établissements spécialisés en assainissement industriel, collectif ou non.

Parmi les sujets qui préoccuperont le secteur durant ce prochain mandat figure le recrutement. « Avec la reprise économique, les difficultés de recrutement se font de plus en plus criantes. Avant la crise sanitaire, près de 2 000 postes étaient à pourvoir dans les entreprises du secteur, pointe la fédération. Aujourd'hui, les besoins sont encore plus prégnants. Les travaux initiés sur la formation vont dans ce sens, pour une réforme en profondeur afin de devenir un secteur plus attractif. »