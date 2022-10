Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne, est le nouveau président de l'Association nationale des élus du littoral (Anel).

Jeudi 13 octobre 2022, le conseil d'administration de l'Association nationale des élus du littoral (Anel) a élu Yannick Moreau, maire des Sables-d'Olonne (Vendée) à sa présidence. Il succède à Jean-François Rapin, en poste depuis 2012. « Je me joins à l'ensemble des élus et aux équipes de l'Anel pour saluer l'engagement sans faille de Jean-François Rapin, a indiqué Yannick Moreau. Nous continuerons de profiter de la passion et de l'expertise de celui qui est désormais président d'honneur. »

Le nouveau président, maire d'une commune littorale depuis 2008, président des Sables-d'Olonne Agglomération et président de l'Association vendéenne des élus du littoral (Avel) depuis 2021, est régulièrement confronté aux enjeux et questions maritimes et littorales. « Érosion, submersion, accès au logement, avenir de la pêche, développement des énergies… Les défis sont nombreux. Les élus littoraux peuvent compter sur moi pour les aider à les relever et instaurer un dialogue constructif et exigeant avec l'État…, a souligné le nouveau président. La mer et le littoral sont l'avenir de notre pays. Un océan de biodiversité et d'opportunités que la France doit savoir protéger et saisir. »