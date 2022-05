Biodiversité : place à l’action !

La biodiversité a rythmé 2021

L’année 2021 a été décisive pour la diversité biologique avec plusieurs évènements internationaux affichant sa préservation comme une priorité : One Planet Summit, COP15 sur la biodiversité, Congrès Mondial de la Nature de l’UICN. Il ressort du rapport publié à l’occasion du congrès UICN qu’un tiers des espèces végétales et animales sont menacées, avec un rythme de disparition de 100 à 1 000 fois supérieur au rythme naturel. La France, pays hôte de l'évènement, a ainsi pris plusieurs engagements retranscrits dans le Manifeste de Marseille.



Sur le plan législatif, le décret d’application de l’article 29 de la Loi Energie Climat, publié le 27 mai 2021, est une première avancée. Il introduit, dès 2022, la création d’une obligation de reporting des investisseurs sur la biodiversité, qui devrait se traduire en un nouvel indicateur, « l’empreinte biodiversité » des portefeuilles.



Ainsi, les entreprises vont devoir répondre aux critères ESG (Environnement Sociaux et Gouvernance) de leurs investisseurs. Elles devront également avoir une stratégie biodiversité structurée avec une évaluation de leur empreinte, définir des objectifs robustes et suivre des indicateurs pour obtenir une longueur d’avance.

AFAQ Biodiversité : Démontrer son engagement

La certification AFAQ Biodiversité est basée sur la norme NF X32-001 « Démarche biodiversité des organisations ». Elle permet de structurer l’approche des organisations par l’identification des enjeux de biodiversité, l’analyse d’impacts des activités ou l’identification des parties prenantes.



Cette certification s’adresse à tous types d’organisations (publiques ou privées) souhaitant attester qu’elles ont bien intégré les enjeux de conservation, de restauration et d’utilisation durable de la biodiversité au sein de leur écosystème. Elle apporte aux organisations une reconnaissance de leur engagement et leur permet de s’inscrire durablement dans une démarche biodiversité. Elle atteste de la mise en œuvre d’actions concrètes.



Inscrire son organisation dans cette démarche, permet également de maitriser ses risques (liés à la réputation et l’image, au marché, sur le plan règlementaire, financier et opérationnel) au regard de l’érosion de la biodiversité, leur permettant de transformer ces risques en réelles opportunités. Les exigences définies par la certification AFAQ Biodiversité peuvent facilement être complémentaires avec celles du système de management environnemental ISO 14001.



> En savoir plus sur la certification AFAQ Biodiversité