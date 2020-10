L’éolien passe à l’heure du marché concurrentiel de l’électricité

Dans un contexte où les contrats d’Obligation d’Achat (OA) arrivent à échéance, les producteurs d’électricité éolienne font face à de nouveaux enjeux. Agregio, en tant qu’agrégateur, accompagne cette transition et propose des relais de compétitivité.

Trois questions à…

Samuel Danial,Senior Business Developer chez Agregio

Quels enjeux majeurs attendent les producteurs éoliens en sortie d’OA ?

En fin d’OA, la rémunération des producteurs d’électricité éolienne, jusque-là basée sur un tarif garanti, devient exposée à des risques inhérents aux marchés de l’énergie (variabilité des prix de marché, intégration au mécanisme de capacité et valorisation des garanties d’origine).



Agregio accompagne les producteurs pour optimiser la valorisation de leurs actifs éoliens et sécuriser ces sources de revenus.



Cette exposition aux prix de marchés ouvre également la porte à de nouvelles opportunités d’optimisation des revenus. Grâce à sa centrale virtuelle (« Virtual Power Plant »), Agregio adapte le niveau de production des éoliennes en fonction des conditions des marchés de l’électricité.

Quels sont les avantages des PPA en sortie d’OA ? Comment Agregio accompagne-t-il les producteurs sur ces contrats ?

Les Power Purchase Agreements (PPA) permettent à un producteur éolien de vendre son électricité à prix compétitif à des consommateurs (collectivités, industriels, particuliers...). Pour un parc éolien en sortie d’OA, les PPA permettent de sécuriser des revenus et ainsi pérenniser le parc. Ils peuvent aussi donner le temps d’instruire un éventuel repowering pour bénéficier à nouveau d’un mécanisme de soutien public.



La mise en oeuvre d’un contrat PPA nécessite une connaissance fine des marchés de l’électricité, une capacité à couvrir les risques liés au marché de l’électricité et une forte expérience contractuelle. Agregio a prouvé son expertise avec un volume cumulé de 1 TWh de PPA contractualisés, à date, avec des producteurs éoliens et des consommateurs.



Notre rôle est aussi de trouver des débouchés aval pour les parcs éoliens, souvent à l’échelle locale, via des PPA ou plus simplement via la valorisation de garanties d’origine spécifiques.

Comment Agregio permet-il aux parcs éoliens de valoriser leur flexibilité de production ?

L’éolien peut valoriser des flexibilités de production pour rendre des services au réseau sur des mécanismes rémunérateurs. Nous travaillons actuellement à la participation des premiers parcs éoliens sur le mécanisme d’ajustement, puis sur les services système.



Nous tirons parti de notre centrale virtuelle et de la diversité de notre portefeuille d’actifs pour agréger les parcs éoliens avec des moyens complémentaires de flexibilité (consommateurs flexibles ou stockage).