Eco-mobilier lance un appel d'offres pour la collecte des meubles et de la literie usagés

Eco-mobilier lance un appel d’offres pour des solutions de collecte alternatives et de proximité des meubles et matelas usagés. À la clé, 4 nouveaux contrats de prestation et un marché très ouvert. Candidatures jusqu'au 23 juillet 2020.

Élargir la collecte à de nouveaux acteurs

Eco-mobilier est l'éco-organisme agréé pour la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des meubles et de la literie usagés. Il vient de lancer un nouvel appel d’offres.



L'objectif ? Aller toujours plus loin dans la collecte, au plus proche du consommateur citoyen, et accroître les volumes et le taux de valorisation en optant pour des flux différenciés.



• Deux lots vont concerner directement les professionnels du déchet, les livreurs, les logisticiens ou les associations de l'Économie Sociale et Solidaire qui possèdent un lieu de stockage et un véhicule permettant la collecte : Transport et groupement de matelas et sommiers (lot 1), Enlèvement et groupement de couettes et d’oreillers (lot 2).



• Deux autres lots participent à un meilleur service rendu aux consommateurs citoyens, grâce à des collectes fixes ou itinérantes. L'idée est de privilégier la proximité en faisant intervenir les associations, les professionnels du déchet, mais aussi des commerçants de type "point relais" pour la collecte des matelas, couettes et oreillers. Les lots concernés sont : Collectes ponctuelles de mobilier et literie usagés (lot 3), Points de collecte grand public pour des articles usagés de literie (lot 4).



Participer à l’appel d’offres. Tout candidat doit remettre sa demande de participation sur la plateforme digitale dédiée aux appels d’offres, accessible 24h/7j, et ce, jusqu’au 23 juillet 2020 : consultation.eco-mobilier.fr. Et pour en savoir plus sur l'appel d'offre, c'est ICI.

Lancés dans un nouveau contexte opérationnel

À l’issue de la pause opérationnelle imposée par la crise sanitaire du Covid-19, Eco-mobilier s’appuie sur le nouveau schéma opérationnel mis en place le 1er janvier 2020 pour relancer le ramassage, le tri et la préparation des Déchets d'Éléments d'Ameublement (DEA).



C’est dans ce contexte qu'Eco-mobilier lance ce nouvel appel d’offres pour des solutions de collecte alternatives et de proximité des DEA.



“L'objectif est d'aller plus loin dans la collecte et d'offrir de nouvelles solutions au consommateur citoyen : collecte séparée de la literie, reprise des meubles usagés dans des lieux de proximité, points de collectes ponctuels et mobiles en partenariat avec les enseignes et les collectivités …” explique Eco-mobilier.