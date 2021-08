Micro-onduleurs, l’innovation accompagne l’autoconsommation et la montée en puissance des modules PV

Leader sur le marché français du résidentiel, le concepteur et fabricant de micro-onduleurs solaires, APsystems, entend consolider sa position. Il développe aussi de nouveaux produits pour répondre aux réalités de terrain et aux demandes du secteur.

Trois questions à…

Aymeric Chollet,

Directeur commercial d’APsystems Europe de l’Ouest, Sud et Nord

Q1. Que fait APsystems et où êtes-vous présents ?

APsystems conçoit et fabrique des micro-onduleurs. Au niveau international, nous avons déjà mis en place plus d’un gigawatt de solutions, réparties sur plus de 130 000 installations connectées dans 120 pays. Nous sommes présents sur le marché européen depuis 2014 et avons renforcé notre présence physique en France en 2016, avec un bureau composé d’une quinzaine de collaborateurs.



Le marché français étant très sensibilisé à la valeur ajoutée que représente la solution des micro-onduleurs, et l’autoconsommation connaissant un succès grandissant, nous sommes désormais numéro 1 sur le secteur du résidentiel – c’est-à-dire sur les installations allant de 0 jusqu’à 9 kWc de puissance.

Q2. Quelles sont vos ambitions et votre stratégie sur le marché français ?

Nous souhaitons consolider notre position de leader sur le résidentiel et poursuivre nos partenariats avec les distributeurs. Nous travaillons aujourd’hui avec sept d’entre eux depuis l’avant-vente jusqu’à la mise en service des micro-onduleurs. Nos équipes proposent un support technique pour accompagner, si besoin, les installateurs et les former aux bons gestes à adopter.



L’objectif est aussi désormais de renforcer notre présence sur le petit ou moyen tertiaire – toitures industrielles, supermarchés… Nous avons déjà acquis une expérience dans ce secteur avec plusieurs installations récentes sur de grandes toitures sur lesquelles ont été mis en place des micro-onduleurs natifs triphasés.

Q3. Quelles sont vos innovations produits récentes ou à venir ?

Nous lançons le DS3, le plus puissant micro-onduleur disponible sur le marché français, qui pourra être installé sur des modules de plus de 600 watts. Nous anticipons ainsi l’arrivée de panneaux de plus en plus puissants. Ensuite, l’un des enjeux fondamentaux aujourd’hui est l’intégration de l’énergie solaire dans le réseau. Nous avons donc rendu nos micro-onduleurs interactifs avec ce dernier.



Par ailleurs, notre passerelle de communication offre une supervision différenciée très intéressante pour l’autoconsommation collective. Ainsi, sur une installation d’un bailleur social, le locataire observe en temps réel la production et adapte sa consommation ; le bailleur a lui une vue d’ensemble de l’agrégation.