Solaire : déployer les plus hauts standards de qualité à grande échelle !

Avec plus de 5 GW de produits expédiés, ayant généré environ 5 GWh d'électricité propre grâce au solaire dans plus de 130 pays, APsystems innove depuis plus d'une décennie. Cette mission nécessite une gestion de la qualité à grande échelle.

Des composants testés garants de la fiabilité des produits

APsystems, leader des technologies micro-onduleurs et de stockage d’énergie, est centré sur la qualité et met sur le marché des produits hautement fiables. Cette philosophie vaut pour tous nos partenaires et nos équipes impliquées dans le développement des produits. "Lors de l'approvisionnement en composants, nous sélectionnons et qualifions d'abord les leaders établis les plus connus", insiste le Dr Ling, co-fondateur et Chairman d'APsystems.



La qualité des composants est un déterminant majeur des performances et de la fiabilité d’un produit final. Pour garantir ce niveau de qualité, l'entreprise effectue régulièrement des audits de ses fournisseurs, incluant contrôles sur site et examens documentaires.

Déployer les plus hauts standards de qualité à grande échelle !

Un système de gestion de la qualité de bout en bout

[+]

La société a mis en place un système de gestion de la qualité certifié ISO 9001. Le service qualité est composé de 20 ingénieurs et chefs de projet. Leur mission est de contrôler et de renforcer nos processus qualité sur les composants utilisés dans notre conception afin d'accélérer les procédures de tests de cycle de vie. Chaque micro-onduleur est soumis à des processus d'inspection : inspection optique automatisée (AOI), tests fonctionnels (FCT) et tests de vieillissement. Des méthodologies telles que la gestion Kanban, les principes 5S et les principes Six Sigma sont utilisées. "Nous mettons en place des centres de tests pour toutes nos gammes de produits", a déclaré le Dr Luo, co-fondateur et CTO d'APsystems.

Un réseau de services au plus près des clients

Avec 9 filiales ou succursales dans le monde et 5 entrepôts locaux, nos équipes localisées fournissent un support complet à nos partenaires et clients : avant-vente avec une formation multilingue en ligne et sur site, support marketing, services de vente, logistique et administration des commandes jusqu'au support technique après-vente.