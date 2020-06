La prime PRO-SMEn pour l’ISO 50001 sera versée aux entreprises jusqu’en 2022

Le Programme national de soutien au financement de l’ISO 50001, PRO-SMEn, est prolongé pour atteindre l’objectif de 465 entreprises et collectivités aidées d’ici octobre 2022. Une prime de 40.000 € est versée, sur demande, une fois le certificat obtenu.

Daniel Cappe,

vice-président de l’ATEE

Que vise PRO-SMEn, et qu’attendez- vous de sa prolongation ?

Le programme PRO-SMEn incite financièrement les entreprises et les collectivités du territoire à mettre en place un Système de Management de l'Énergie conforme à la norme ISO 50001. Une solution efficace pour les responsables qui souhaitent réduire les consommations d’énergie de leur établissement de manière pérenne.



Il faut souvent plusieurs mois pour installer un SMEn. Le fait de prolonger la durée du programme permettra d’élargir le nombre de bénéficiaires de la prime. L’objectif est d’aider 465 organisations à adopter un SMEn ISO 50001 d’ici fin 2022. C’est très ambitieux en comparaison des 800 certificats ISO 50001 en cours de validité, en France, fin 2018.



Les demandeurs auront jusqu'au 30 juin 2022 pour s'identifier sur le site dédié (étape 1 de la demande de prime), et jusqu'au 30 septembre 2022 pour présenter leur demande définitive (étape finale).

Quels bénéfices apporte PRO-SMEn aux entreprises et aux collectivités ?

Les décideurs, en diminuant leurs consommations énergétiques, agissent sur les coûts liés à l’utilisation de l’énergie : électricité, gaz ou pétrole. Ils réalisent des économies d’énergie globales impactant directement leur compte de résultats. Un atout en termes de rentabilité et de compétitivité.



À la différence d’un simple audit énergétique, PRO-SMEn comporte la mise en place d’outils de suivi et d’indicateurs pour assurer, dans la durée, le contrôle des actions mises en oeuvres. Avec la visite d'un auditeur certifié tous les ans.



La certification devient un outil de communication qui témoigne de la bonne gestion environnementale de l’entreprise. Il constitue un vecteur puissant de mobilisation du personnel, autour d’un véritable projet d’entreprise en faveur de la transition énergétique.

À qui s'adresse la prime et que couvrent concrètement les 40.000 euros alloués ?

La prime cible toutes les structures : PME, ETI, grandes entreprises, établissements publics et collectivités…, y compris celles certifiées ISO 14001. Pour celles-ci, l’intégration de l’ISO 50001 est facilitée avec la nouvelle version de la norme.



Les retours d'expérience des bénéficiaires montrent que le montant de la prime constitue un levier important dans la décision de s’engager. Elle est égale à 20% des dépenses énergétiques annuelles des sites certifiés et s'échelonne entre 50% et 70% selon le type de structure. Pour aller jusqu'à 40.000 euros.



Pour la session 2018-2022, la prime a déjà été versée à 65 structures, et 100 sont en cours d’obtention. Il reste donc 300 dossiers à pourvoir ! Le Programme est géré et animé par l’ATEE. Doté de 20 M€, le fonds est alimenté par EDF, qui reçoit des certificats d’économie d’énergie (CEE) en contrepartie.