Témoignage : la formation Référent Énergie permet de se confronter aux pratiques d’autres industries

Salim Chaarani, ingénieur énergie chez Egger Panneaux et Décors, a suivi le programme de formation Prorefei. Il nous explique ce qu’il a particulièrement apprécié : l’échange de bonnes pratiques et les 20 heures d’accompagnement personnalisé.

Intégrer la gestion de l’énergie dans les process industriels

Chez Egger Panneaux et Décors - spécialiste de la transformation du bois - la gestion de l’énergie est véritablement centrale ! Sensibilisé à l’efficacité énergétique et à la performance économique, le groupe a mis en place un process de récupération et de valorisation énergétique de tous ses déchets de bois. Ses sites sont équipés d’une centrale biomasse, dont certaines sont des unités de cogénération. C’est le cas dans l’usine de Rambervillers (88)...

Notre bilan matière-énergie fonctionne de manière circulaire. Les 250 t. de poussières de bois générées chaque jour produisent de l’énergie réinjectée dans le process de production : l’énergie électrique pour faire fonctionner nos équipements et l’énergie thermique pour sécher le bois avant utilisation. Salim Chaarani.

Avec PROREFEI, un accompagnement en situation de travail

Malgré son bagage technique, Salim Chaarani ressentait un déficit d’expertise sur la mise en place de modèles mathématiques permettant d’établir des indicateurs précis de performance énergétique. Raison pour laquelle il s’est inscrit à la formation PROREFEI. Il a particulièrement apprécié la 3ème étape de la formation : l’accompagnement en situation de travail sur site, qui a été réalisée par Lionel Barbe, Dirigeant d’Optinergie et formateur PROREFEI.

Grâce à ce coaching personnalisé de 20 heures, j’ai pu avancer pas à pas sur le plan de comptage et le calcul des indicateurs de performance énergétique. C’est une nécessité pour mon entreprise. Salim Chaarani.

Echanger entre pairs, un besoin concret

D’ici trois ans, Salim Chaarani et ses deux autres collègues ingénieurs énergie, bientôt rejoints par un métrologue, auront à gérer plusieurs projets d’envergure d’économies d’énergie. L’un des principaux consiste en la substitution d’énergie (du carbone vers des énergies décarbonées) et un changement d’alimentation en chauffage. Grâce à sa formation Prorefei, Salim Chaarani se sent mieux préparé pour y faire face.

J’ai apprécié de rencontrer d’autres industriels, avec des profils variés, travaillant sur des produits et des process différents. Cela m’a permis de poser un regard extérieur sur nos façons de procéder. Cet échange de connaissances et de bonnes pratiques est indispensable. Salim Chaarani.