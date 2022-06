Livraison du dernier kilomètre : les avantages des camions électriques

Économiques, propres et discrets, les camions électriques sont également d’excellents canaux de communication pouvant servir à diffuser de la publicité à l’aide d’ autocollants réutilisables ou d’affiches tout temps. Ces moyens de transport nouvelle génération sont particulièrement adaptés à la livraison urbaine. La visibilité sera donc au rendez-vous et les coûts inhérents au dernier km mieux maîtrisés.Aujourd’hui, de plus en plus de grandes villes mettent en place des réglementations strictes prohibant les véhicules polluants. Ces dernières sont souvent incompatibles avec l’augmentation des besoins des clients. C’est pourquoi, le choix d’une mobilité plus propre s'impose pour les entreprises concernées. La livraison du dernier kilomètre est l’ultime étape de la livraison des marchandises à son destinataire. L’optimiser tout en réduisant les coûts est un réel défi pour le monde de la logistique.Les camions électriques sont parfaits pour circuler en centre-ville et livrer les marchandises dans le respect de l’environnement. En juillet 2021, la Commission européenne a annoncé la fin des voitures thermiques pour 2035. L’objectif étant d’atteindre en 2050 son objectif de neutralité climatique. Il s’agit d’une grande décision pour le secteur du transport.