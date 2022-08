BATIMAT : un partenariat avec Actu-Environnement révélateur de transition écologique

Trois questions à…

Guillaume Loizeaud,

Directeur division construction pour RX France. Directeur de Batimat et du Mondial du Bâtiment.

#1. Dans un contexte de transition écologique du secteur du bâtiment, comment BATIMAT montre-t-il l’exemple ?

En 2022, BATIMAT revient à Paris Porte de Versailles. Une implantation urbaine de l’événement qui nous a amené à repenser sa conception pour en réduire l’impact environnemental. Les surfaces ont été standardisées et les stands de 9, 18 et 36 m2 seront tous livrés “montés et équipés” aux exposants. L’écoconception a prévalu à chacun de nos choix et les phases de transport, montage et démontage ont été optimisées.



Cela concerne 40% de nos clients (600 exposants), assurés d’être “best in class” sur le plan environnemental. Il y aura moins de camions de livraison le jour J, le plan d’implantation est moins gourmand en mètres carrés, et nous savons à l’avance ce qui pourra être réutilisé ou valorisé lors du démontage.



Cette quête de sobriété a également convaincu nos clients adeptes des grandes surfaces. Finie la surenchère en nombre de m2. En 2022, ce sera 54 ou 99 m2. Et vous verrez, le foisonnement de BATIMAT sera bien au rendez-vous, grâce à l’inventivité de chacun. Globalement, nous prévoyons de réduire nos émissions de CO2 de 15% sur le volet transport / montage. Et nous passerons le taux de valorisation des déchets de 20 à 40% par rapport à l’édition précédente.

#2. Quelles seront les thématiques phares de l’édition 2022 de BATIMAT ?

La prise de conscience de l’impact carbone du secteur du bâtiment est généralisée. Sur l’édition 2022 de BATIMAT, les approches pour décarboner l’acte de construire et tendre vers la sobriété seront au programme des conférences et de la plupart des 1.600 stands.



Parmi les nouveautés, nous avons favorisé l’accueil d’acteurs émergents, spécialistes des solutions constructives bas-carbone, et peu coutumiers de notre grand rendez-vous. Un nouveau secteur d’exposition leur est consacré, Low Carbon Construction, développé en partenariat avec Actu-Environnement et Construction 21.



L’idée est de leur donner accès à des réseaux utiles pour grandir et à des donneurs d’ordres pour vendre. Quatre journées d’interviews et de présentations, au sein de l’espace forum de Low Carbon Construction, seront animées par Actu-Environnement.

#3. Pouvons-nous parler d’une édition du renouveau ?

Oui, en effet. L’édition 2022 de BATIMAT sera même celle de l’ouverture. Nous serons convaincants sur le volet “solutions et mises en oeuvre”, c’est l’ADN du salon. Mais un volet “sociétal” viendra compléter l’offre pour aider les professionnels à comprendre l’ampleur de la transition qui nous engage pour les 20 ans à venir. Des scientifiques, des économistes et même des philosophes seront invités à projeter une vision large de ce qui nous attend !



Parallèlement, les sujets pointus que sont la biodiversité, les matériaux géo et biosourcés, le réemploi, la séquestration du carbone, le confort d’été… feront émerger des acteurs nouveaux sur BATIMAT.



Les conditions pour exposer sont inédites. Avec des stands optimisés, BATIMAT parvient à réduire le budget “salon” des exposants. De plus, un plan gouvernemental de soutien prend en charge 50% du coût de la surface nue de certains nouveaux exposants, selon critères. Les nouveaux venus seront nombreux, d’autant que nos équipes sont capables de traiter les demandes jusqu’à une semaine avant l’événement ! L’édition 2022 de BATIMAT sera riche.