Habitat individuel : 6 innovations qui promettent une transition énergétique réussie

Les EnR au rendez-vous des projets concrets

BePositive, le salon de la transition énergétique, a fermé ses portes le 16 décembre 2021. Dans le domaine de l'habitat individuel, les donneurs d'ordre ont trouvé des réponses concrètes en termes d'EnR et d'autoconsommation. Le marché propose des solutions qui profitent d'une R&D exemplaire et de la massification des projets.



Vous trouverez cette actualité produit sur Actu-Environnement, dans la rubrique Solutions & Innovations. Et, ci-dessous, une sélection utile.

Deux façons de produire de l'énergie. 1• Le carport photovoltaïque de Ma Pergola Solaire : ICI. Et l'interview de Lionel Besombes, directeur général. 2• Le panneau solaire hybride de DualSun : ICI. Et l'interview de Jérôme Mouterde, cofondateur et CEO.

Deux façons de stocker de l'énergie. 1• Le ballon d'eau chaude Stock'O de Systovi, associé aux modules PV : ICI. Et l'interview de Simon Bernard, directeur des ventes. 2• Les batteries modulaires Battery flex de Solarwatt : ICI. Et l'interview de Ian Bard, directeur technique et commercial.