Plateforme de Plessis-Belleville : un nouveau site pour vos terres polluées

Biogénie annonce l’ouverture de sa nouvelle plateforme. Un site de transit dédié aux matériaux de type déchets non dangereux et localisé dans l’axe médian entre la RN2 et l’autoroute A4, au Nord de Roissy-Charles de Gaulle.

5ème plateforme Biogénie sur le territoire français

Acteur majeur du marché de la dépollution, Biogénie poursuit son développement en France et ouvreun nouveau site à 25 km au nord de Roissy-CDG, entièrement construit et prêt à l’emploi.



D’une superficie de 2 500 m2, il est dimensionné pour recevoir un volume de l’ordre de 50 000 tonnespar an, grâce à des accès facilités et une desserte par de grands axes routiers. Le site dispose mêmed’un embranchement ferroviaire privé.

Un maillon essentiel pour valoriser les matériaux et granulat

Régie par arrêté préfectoral, la plateforme Biogénie de Plessis-Belleville bénéficie de nombreux atoutset confirme l’intérêt de l’entreprise pour des solutions optimales, assorties de garanties d’exécution.



• Plateforme adossée à une plateforme de valorisation des matériaux et granulats• Contrôle qualité des matériaux via un laboratoire implanté directement sur la plateforme

• Traçabilité des matériaux entrants, traitement et valorisation des déblais inertes

• Large spectre d’acceptation des matériaux correspondant à la typologie des déchets non dangereux



Sur le plan environnemental, la plateforme est aménagée en enrobés et est équipée d’un dispositif decollecte et de traitement des eaux de surface. Elle constitue une étape clef d’une solution alternative austockage des déchets.