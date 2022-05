Nouveau : Bluetec sea & coastline, le salon de la transition écologique pour la mer et le littoral

Bluetec sea & coastline by Pollutec est LE nouveau rendez-vous annuel international des solutions environnementales pour la mer et les zones côtières. Il ouvrira ses portes les 30 novembre et 1er décembre prochains à Nantes.

Bluetec sea & coastline, un nouveau salon aux belles ambitions

Le lancement de la première édition de Bluetec sea & coastline marque la double ambition de l'organisateur Pollutec de faire émerger une expertise environnementale spécifique et de favoriser la mutation raisonnable des activités marines et maritimes vers plus de durabilité.



Plus de 150 exposants français et internationaux, et 2 000 visiteurs de collectivités territoriales et d’entreprises spécialisées dans la protection de l’environnement, sont attendus à ce nouvel évènement.



Durant deux jours, les exposants présenteront un large choix de solutions innovantes pour réduire l’impact environnemental et limiter la dégradation des milieux marins et côtiers, notamment ceux de la côte atlantique. Les « Bluetec Innovation Awards » distingueront les innovations à fort potentiel.

Bluetec sea & coastline, c'est toute l'innovation pour lutter contre les pollutions diffuses, protéger la ligne côtière, préserver la biodiversité, valoriser les microalgues, décarboner le transport maritime, faire avancer la recherche sur l’acidification des océans...

Vidéo : le mot d'Alexis de Gérard, directeur du salon

Alexis de Gérard, directeur de Bluetec sea & coastline, présente les contours du nouvel événement de RX Global. Le salon se tiendra les années paires en région littorale et les années impaires conjointement à Pollutec.

Bluetec sea & coastline, un salon et des réseaux professionnels

Bluetec sea & coastline donnera une place importante aux prises de paroles avec l’intervention de personnalités phares.



Également à l'honneur : la présentation de solutions pour aborder l’adaptation du littoral au changement climatique, l’impact de l’activité humaine sur la biodiversité marine, la bioéconomie bleue, ainsi que la décarbonation des activités maritimes et l’aménagement durable des ports.



Par ailleurs, un nouveau format sera proposé, les board rooms, dans lesquelles des cas pratiques seront présentés et où les décideurs pourront échanger de manière concrète avec les porteurs de solutions.



À travers des rendez-vous d’affaires B2B, des visites de site le long de la côte atlantique, une exposition sur la préservation des milieux ainsi qu’une soirée networking, Bluetec sea & coastline permettra à ses participants de s'approprier des solutions concrètes pour agir.