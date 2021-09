Succès : RossiniEnergy développe et construit en France ses bornes de recharge pour VE

RossiniEnergy est un concepteur, constructeur et installateur de bornes de recharge pour véhicules électriques.L'entreprise fabrique elle-même ses bornes à Villeneuve d’Ascq (59) et les installe dans tout l’hexagone et à l’étranger. Dès le départ, la volonté était de créer de l’emploi local. Depuis, l'équipe a fait le pari d’utiliser du bois local et des composants français et européens. Cela leur permet de maîtriser toute la chaîne de valeur et d’accélérer le délai d’installation.« Les bornes sur le marché étaient principalement fabriquées en chine, avec du plastique ou de la tôle ; avec nos clients on avait envie d’une borne en bois totalement différente et on l’a fait ! ».« Les acquéreurs de VE attendent plus de cohérence, et un produit qui représente bien le passage à une nouvelle ère de la mobilité ».L’entreprise de 30 salariés est un peu à l’étroit dans ses bureaux. Elle prévoit donc d’ouvrir une antenne de fabrication et installation à Angers. Si cela se déroule comme prévu, des antennes dans toutes les régions vont voir le jour pour fin 2022. La proximité avec le client est précieuse.En 6 points, les spécialistes de RossiniEnergy ont condensé tout ce qu'il faut savoir pour bien choisir une borne de recharge. À lire ici