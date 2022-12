Avec BWT, la Brasserie Licorne a réduit de 10 tonnes par an son empreinte CO2 de production

Avec l’installation d’un osmoseur BWT en entrée de chaudière vapeur, la brasserie est passée d’une consommation d’eau de 25 m3 à 10 m3 quotidiens, soit 15 m3 d’eau économisés et a réduit sa consommation annuelle de gaz de 500 MWh.

Réduire l’empreinte environnementale de la production

Brasserie Licorne a enclenché en 2018 une démarche engagée d’amélioration de ses performances productives, doublée d’une orientation forte vers la sobriété énergétique. Dans un premier temps, le choix est fait d’améliorer la qualité d’eau en entrée de chaudière, qui produit la vapeur nécessaire au chauffage des cuves de brassage, dont le traitement était au préalable assuré par adoucissement de l’eau. La solution a été de mettre en place un osmoseur en prétraitement de l’eau de la chaufferie vapeur.

Un accompagnement de bout en bout pour des bénéfices remarquables

Éligible aux Certificats d’Economies d’Energie (CEE), Brasserie Licorne a pu bénéficier d’aides financières pour la mise en œuvre de ce traitement d’eau performant (fiche CEE IND UT 125). Un dispositif efficace et pour lequel BWT a accompagné la brasserie. Opérationnel depuis 2019, l’osmoseur BWT garantit à Brasserie Licorne une eau en entrée de chaudière vapeur de très haute qualité, épurée des matières en solution. Ainsi déminéralisée, l’eau d’alimentation permet de gagner en concentration, de réduire les taux de purge et donc de limiter au maximum la quantité d’eau nécessaire à chauffer et l’énergie à utiliser.