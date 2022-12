Une solution alternative pour le traitement par produits chimiques des eaux de process en papeterie

L’eau, au cœur des process de fabrication du papier

Avec une politique RSE volontariste depuis de nombreuses années, la réduction de l’impact environnemental et de la consommation de produits chimiques dans ses process demeure un enjeu important pour MP Hygiène. Dès 2018, l’entreprise décide de faire évoluer le traitement biocide, réalisé à raison de 4 à 5 chocs par jour, de ses eaux de process en circuit fermé.

Une solution biocide fraîche à la demande

BWT propose à MP Hygiène de déployer BWT ECO-MX, son générateur sur site et à la demande de solution désinfectante fraîche par électrolyse de sel. Cette solution, non classée pour la santé et pour l’environnement, répondait à la fois aux besoins de traitement biocide de l’entreprise, mais également à son souhait de limiter son impact environnemental, en réduisant sa consommation de produits chimiques. La solution produite par BWT ECO-MX ne perd pas en qualité et en principes actifs du fait d’un stockage prolongé. BWT ECO-MX s’inscrit donc dans une démarche globale de pérennisation des équipements et de sécurisation des process industriels pour MP Hygiène, en particulier dans la lutte contre le biofilm et la corrosion, et cela, sans que la solution désinfectante n’interfère avec d’autres produits.

Un élargissement vers un ReUse sûr grâce à l’électrolyse de sel

Fort de l’utilisation du BWT ECO-MX pour sa production, MP Hygiène en a élargi l’usage à un traitement continu de ces eaux. La solution désinfectante produite par l’ECO-MX a permis de consolider et d’asseoir la démarche vertueuse de réutilisation des eaux usées du groupe, sans avoir à utiliser des traitements de l’eau classés dangereux comme pouvaient s’avérer les galets de brome.



