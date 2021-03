La Caisse des Dépôts finance le développement des énergies renouvelables en France

8,8 GW d’énergies renouvelables financées d’ici 2024

Lutter contre le changement climatique, c’est notamment adapter notre production énergétique, et encourager les énergies vertes. En tant qu’investisseur d’intérêt général, la Caisse des Dépôts accélère ses investissements en faveur du développement des énergies renouvelables en France.



Concrètement, financer les énergies renouvelables c’est soutenir le déploiement de centrales photovoltaïques et hydroélectriques, ou encore permettre le développement de la filière éolienne et des nouvelles énergies vertes comme la biomasse et l’hydrogène vert.



D’ici 2024, la Caisse des Dépôts aura financé 8,8 GW d’énergies renouvelables, soit l’équivalent de 4,5 millions de foyers alimentés !

La Caisse des Dépôts engagée pour le climat avec les énergies renouvelables - 1