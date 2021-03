La Caisse des Dépôts finance le développement de la mobilité durable en France

50 000 bornes de recharge électriques déployées d’ici 2024

Près d'un tiers des émissions de gaz à effet de serre provient du transport. Lutter contre le réchauffement climatique comme le fait la Caisse des Dépôts depuis plus de 20 ans, c’est permettre le développement de solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement.



D’ici 2024, la Caisse des Dépôts financera l’installation de 50 000 bornes de recharge de véhicules électriques, sur tous les territoires. Afin de favoriser les déplacements à vélo, elle finance via la Banque des Territoires la création de voies vertes, comme celle de Nogent-le-Rotrou, en Centre-Val de Loire, longue d’1,8 kilomètres.



La Caisse des Dépôts multiplie également ses investissements afin de permettre aux collectivités locales de s’équiper en bus à hydrogène.

La Caisse des Dépôts engagée pour le climat avec la mobilité durable - 1'49