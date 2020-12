Économie portuaire : ouverture du concours européen Circular Port

Vous avez une idée ou un projet pour développer l'économie circulaire et la valorisation des déchets d'activités au sein des zones portuaires et maritimes ? Le concours Circular Port de la CCI du Var va vous intéresser.

Des idées pour contribuer à l'économie circulaire maritime

Le monde portuaire et la vie maritime ne vous sont pas inconnus. Ils vous inspirent même et leur équilibre environnemental vous concerne.



En qualité d'entreprise, de structure professionnelle, ou même de particulier, vous pouvez participer au concours Circular Port, porté en France par la CCI du Var.



Le concours s'intègre au projet Interreg Marittimo IMPATTI-NO, soutenu par le Fonds européen de développement régional, qui multiplie les initiatives européennes pour protéger les eaux marines de l'impact des déchets des ports et des navires.



Circular Port a pour vocation à faire émerger des idées innovantes pour valoriser ces déchets portuaires, comme matière première secondaire, en vue de leur réutilisation localement.

Quels projets ? Le jury du concours s'intéresse aux projets d'application sur les départements du Var, des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud ou de la Haute-Corse. Qu'ils soient techniques ou créatifs. Conçus à petite ou à grande échelle.

Participer au concours. Candidatures : du 01/12/2020 au 30/03/2021. Dossier : présentation sommaire de votre projet • Dotation par projet : 4 000€ pour les 10 meilleurs dossiers d'entreprise ou de structure professionnelle*, accès au réseau professionnel.