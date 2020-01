Citae développe son offre pour accélérer l’économie circulaire dans le BTP

L’économie circulaire tend à se développer dans le secteur du bâtiment. Citae développe une offre pour accroître la part des matériaux recyclés, réemployés ou réutilisés dans les projets de construction. Le point avec la société de conseil...

Trois questions à…

Marie Pierre CIMINELLI,

Responsable d’agence bâtiment durable CITAE

Où en est l’économie circulaire dans le BTP… et chez Citae ?

L’urgence écologique a fait naître une certaine prise de conscience chez les maîtres d’ouvrages. Ils ont commencé à intégrer l’économie circulaire dans leurs projets. La nouvelle loi sur l’Économie circulaire et la lutte contre le gaspillage accélère son intégration. Le BTP doit désormais valoriser 70% de ses déchets.



L’expertise de Citae en matière de diagnostic (amiante, pvc...), et notre méthodologie en termes de qualification / quantification des matériaux facilitent ce virage… De plus, nous savons faire collaborer les réseaux de professionnels du cycle de la construction pour favoriser la pratique. C’est un atout qui permet de lever les freins liés aux habitudes, et qui s’appuie sur des avancées législatives récentes.

Que propose Citae pour accélérer l’implication des entreprises ?

Nous sensibilisons les entreprises aux possibilités de traitement des déchets et des matériaux. Cela amène les professionnels à avoir une vision éclairée de la gestion des déchets. Une aubaine, car les possibilités offertes sont nombreuses : recyclage, réemploi, et réutilisation. Lors d’une démolition, par exemple, le béton est souvent réutilisé en sous-couche routière. Mais il pourrait aussi être recyclé et redevenir du béton brut.



Pour plus d’efficacité, nous recommandons une implication de l'ensemble des parties prenantes à un projet de BTP : architectes, fabricants de matériaux, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, entreprises, ouvriers… Il est nécessaire de les former, en amont, sur tous les enjeux de l’économie circulaire. Ce que propose Citae. Il faut également accroître la qualité des diagnostics déchets avant démolition.

Y a-t-il des prestations chez Citae pour agir concrètement en matière d’économie circulaire ?

Oui, et nous développons notre offre avec deux prestations nouvelles pour le BTP. La première concerne le diagnostic déchets avant démolition, imposé par la loi. La deuxième propose des diagnostics matériaux pour la construction. Les équipes de Citae conseillent sur le choix des matériaux, en phase “conception” d’un ouvrage, et préparent ainsi à une meilleure valorisation des déchets en fin de vie.



Nous oeuvrons également à faire évoluer les mentalités et les pratiques des professionnels du BTP. Par exemple, en nous engageant auprès d’organismes tel que Circolab, et en organisant des ateliers sur la gestion des déchets du bâtiment.