Comment assurer la qualité de l'air des bâtiments tertiaires pendant Covid-19 ?

Garantir un cadre de travail sain pendant et après Covid-19

Selon les recommandations de l’OMS et de REHVA - la Fédération européenne du secteur CVC -, en contexte de Covid-19, les bâtiments doivent augmenter les moments d’aération, qu'ils soient équipés ou non d’un système de ventilation.



Cela permet d’évacuer, hors d’un bâtiment, les particules de virus contenues dans l’air ou déposées en surface. La nécessité d’aérer peut changer en fonction du taux d’occupation d’un bâtiment notamment.



Energis, spécialiste des solutions logicielles pour l’efficacité énergétique, facilite la mise en œuvre de ces recommandations. Sa plateforme Energis.Cloud permet de suivre en temps réel les paramètres de qualité de l’air intérieur des bâtiments. Idéal, pendant ou après une période de crise sanitaire, pour protéger la santé des occupants et garantir une qualité d’air optimale en continu. L'éditeur propose un webinaire sur le sujet, le jeudi 28/05 à 11h30.



Energis.Cloud offre également la possibilité de commander et de suivre à distance les équipements - notamment de Chauffage, Ventilation, Climatisation -, grâce à des règles prédéfinies et à des modèles prévisionnels (IA).