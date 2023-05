Chez Colas Environnement, les recrutements pour la dépollution de sites se font sur toute la France

Colas Environnement, filiale du groupe Colas spécialisée dans la dépollution des sites et des sols pollués et la réhabilitation de friches, poursuit son expansion à travers ses 7 secteurs implantés sur le territoire national. Afin de soutenir sa croissance, l’entreprise recrute activement dans le domaine des travaux de dépollution.



Rejoindre Colas Environnement, c’est intégrer un environnement technique, innovant et en constante évolution, aux côtés d’une équipe passionnée, expérimentée et sympa. Chez Colas Environnement, nous croyons en l’importance d’une atmosphère de travail positive, qui encourage l’épanouissement professionnel et le développement personnel de chacun.



Traitements chimiques et biologiques, traitement de l'air, traitements physiques, gestion sur-site et hors-site, R&D sont les domaines d'intervention des équipes. Acteur majeur sur un marché porteur, Colas environnement souhaite attirer des talents pour valoriser des métiers qui ont du sens, favorables à la préservation de l'environnement.

Plus qu'un emploi, Colas Environnement offre une carrière à ses collaborateurs et collaboratrices grâce à sa capacité à accompagner, former, donne des responsabilités et faire évoluer.



Colas Environnement mène actuellement une campagne de recrutement pour les postes de : Technicien(ne) / Chef(fe) de chantier (Bordeaux, Dunkerque, Strasbourg et Lyon), Chargé(e) d’études (Paris ou Bordeaux), Alternant(e) Technicien(ne) de chantier (Bordeaux, Nantes, Dunkerque et Lyon).

Pour postuler, vous pouvez envoyer vos candidatures à l’adresse : recrutement@cer.colas.fr.