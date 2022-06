Plusieurs recrutements chez Colas environnement pour son activité dépollution de sites

Le spécialiste de la dépollution des sites et sols pollués et de la réhabilitation de friches,, poursuit son déploiement avec 3 nouveaux secteurs dans l'ouest, le sud et l'est de la France.Afin de soutenir sa croissance,en CDI et propose également des contrats d'apprentissage dans le domaine des travaux de dépollution et de l’environnement.précise Françoise More-Chevalier, responsable RH.Traitements chimiques et biologiques, traitement de l'air, traitements physiques, excavation, R&D sont autant de domaines d'intervention des équipes. Les chantiers sont souvent exemplaires avec la mise en œuvre de techniques nouvelles , l’intervention sur des sites en cours d’exploitation, ou encore, des situations de pollution sensibles., Colas environnement souhaite attirer les meilleurs profils, et valoriser des métiers qui ont du sens. Plus qu'un emploi, Colas environnement offre une carrière à ses collaborateurs.trices.La campagne de recrutement de Colas environnement concerne les postes de chef.fe de projets et d’ingénieur.e travaux. Faites-vous connaître ! CV et lettre de motivation à