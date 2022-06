Soutenir la construction bas carbone sous l'impulsion de la RE 2020

Avec la RE 2020, un nouveau paradigme se dessine dans le bâtiment. Sensibilisation, conseil et accompagnement de la filière : Citae a la volonté de soutenir les acteurs de l’immobilier dans la conception et la construction de bâtiments bas carbone.

Trois questions à…

Cédric Danjon,

Directeur général Citae

Cédric Danjon,Directeur général Citae

Q1. Quels changements la réglementation environnementale annonce-t-elle ?

Cette nouvelle réglementation - environnementale et non plus thermique - représente une accélération de la décarbonation du bâtiment. Notamment dans la phase de construction, qui représente plus de 60 % de l’impact carbone d’un bâtiment sur son cycle de vie.



Le curseur s’est déplacé. Se concentrer sur l’efficacité énergétique ne suffit plus. Le principal enjeu, désormais, consiste à diminuer les émissions carbone de nos bâtiments. Ainsi, la RE 2020 a pour ambition de faire évoluer progressivement les techniques constructives, les systèmes énergétiques et les filières industrielles.

Q2. La RE 2020 suffit-elle à faire des bâtiments bas carbone ?

La RE 2020 donne l’impulsion. Elle permet à notre pays de se mettre en mouvement pour atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050. Mais il faut bien être conscient que ce ne sont que les prémices. Les exigences carbone représentent un changement de paradigme. Il faudra aller au-delà, poursuivre les efforts sur l’énergie et le carbone mais aussi inclure d’autres thématiques.



C’est d’ailleurs le positionnement de Citae : faire plus et mieux. Nous avions accompagné les acteurs sur la labellisation E+C- ; nous restons mobilisés pour partager les défis de cette nouvelle réglementation. Et faire prendre conscience que nous ne sommes qu’au début d’une véritable révolution.

Q3. Quelle est la vision de Citae en matière de bâtiment durable ?

En tant qu’assistant à la maîtrise d’ouvrage, nous sommes aux côtés des constructeurs qui s’engagent dans la construction bas carbone. Mais il faut prendre conscience que les changements d’habitudes concernent tous les pans de la filière. À commencer par les fabricants de matériaux biosourcés et géosourcés. Nous manquons encore trop de données dans les bases INIES. Il faut intégrer également les sujets de réemploi et d’économie circulaire.



En outre, soyons clair. Avec la RE 2020, seule la construction neuve est traitée. Concernant l’existant, il faudra aussi, rapidement, parler de rénovation environnementale et non plus de rénovation énergétique. Car c’est bien l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre et l’empreinte carbone du parc bâti qu’il faut drastiquement diminuer.