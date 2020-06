Covid-19 ne ralentira pas le marché de l’Assainissement Non Collectif

Premier Tech Aqua opte pour une stratégie “produit” offensive

Challenge réussi pour Premier Tech Eau et Environnement (PTWE) qui maintient le lancement de sa nouvelle gamme REWATEC, dédiée à la gestion autonome de l’eau de pluie. Et ce, malgré le contexte Covid-19. “Nos équipes ont finalisé les périmètres de l’offre grâce à leur engagement dans la continuité de service”, déclare Annaël Goupil, chargée de produit chez PTWE .



Les équipes marketing et commerciales de PTWE ont d’ailleurs profité du confinement pour faire le point sur les attentes des clients du secteur de l’Assainissement Non Collectif (ANC) et de la gestion de l’eau de pluie. Une démarche qui a permis de comprendre les attentes spécifiques des chantiers du déconfinement, tant sur le plan sanitaire que sur le plan de la méthode.



“Le rattrapage de l’activité ne se fera pas au détriment de la qualité de réalisation, nous y veillerons”, précise Gwenaël Le Viol, directeur marketing de l’entreprise. Premier Tech Eau et Environnement maintient en effet un niveau de conseil élevé auprès des distributeurs, des installateurs, des bureaux d’études, ou encore des SPANC… Il en va de la bonne mise en oeuvre de nos solutions de traitement autonome de l’eau, conclut Gwenaël Le Viol.