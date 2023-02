Le Crédit Biodiversité de ERConseil renforce la stratégie Biodiversité de votre entreprise

Votre entreprise est à la recherche de solutions pour sa stratégie Biodiversité ? Le bureau de conseil en ingénierie écologique, ERConseil, propose la mise en place de mesures ayant prouvé un gain pour la biodiversité : travaux d'ingénierie écologique, amélioration de milieux, contribution à des projets scientifiques…



Pour donner une réelle “valeur écologique” à vos actions, le prestataire a développé le tout premier Crédit Biodiversité associant des actions performantes sur le plan écologique à une véritable transparence des résultats. Grâce à l'utilisation du Crédit Biodiversité, les parties prenantes de votre entreprise auront accès à la création et à l'évolution de la mesure de performance. Le score certifie de manière infalsifiable et transparente toutes les actions qui auront mené à la plus-value écologique.



Grâce à son expertise en ingénierie écologique, ERConseil développe des propositions basées sur une expertise scientifique et opérationnelle. Sa démarche s'inscrit pleinement dans la séquence E.R.C. - Éviter, Réduire, Compenser - qui permet la prise en compte de tous les enjeux de la biodiversité.



Le travail de consultant d’ERConseil consiste en l’assistance à l’élaboration de projets sur la partie environnementale et plus spécifiquement sur la partie écologie/biodiversité : pré-diagnostic environnemental, volet naturel de l’étude d’impact, dérogation au titre des espèces protégées, définition et suivi des mesures ERC, labellisations et certifications Biodivercity, BREEAM…