Crisalide Eco-Activités : des entrepreneurs du Grand Ouest s’engagent pour la transition écologique

Crisalide Eco-Activités est un dispositif d’accélération de PME éco-innovantes du Grand Ouest. Avec un double objectif : répondre aux enjeux de la transition et créer de la valeur et des emplois. Présentation.

Relever les défis de la transition écologique

Reconcevoir des offres allégées en ressources naturelles, réussir la transition énergétique, cohabiter avec notre capital naturel, imaginer des solutions sans impact sur la santé et l’environnement... sont autant de défis qui deviennent des facteurs déterminants pour le développement économique à court, moyen et long terme.



Des entrepreneur·e·s engagé·e·s relèvent ces défis de la transition écologique, y voient des opportunités et les intègrent dans leur stratégie de développement. Nouvelles technologies, accompagnement à l’évolution des usages, transformation des modèles économiques, approches coopératives, économie circulaire… plusieurs leviers sont mobilisables pour éco-innover.

Les enjeux des éco-activités - 2'22''

Crisalide Eco-Activités, un dispositif pour accélérer

Conçu par le CEEI Créativ, Crisalide fonctionne comme un appel à projets, accompagne et valorise une soixantaine de projets éco-innovants chaque année depuis 2008.



A travers Crisalide, le CEEI Créativ vise à stimuler la croissance de l’économie verte sur nos territoires pour réussir la transition écologique. L’un des objectifs de Créativ dans ses actions est de démontrer qu’économie et développement soutenable ne sont pas antinomiques. Il est en effet possible de créer des offres ingénieuses, génératrices de revenus, respectueuses de la planète et sans surcoût pour les clients. Les PME innovantes qui intègrent ces enjeux dans leur stratégie présentent d’ailleurs des croissances supérieures à la moyenne.

Pleins phares sur les entreprises éco-actives du Grand Ouest

Cette année encore, de nombreuses entreprises ont candidaté et suivi le parcours jusqu’au jury d’expert·e·s chargé de sélectionner les lauréat·e·s.



Cliquez sur le lien pour découvrir en détail les entreprises lauréates :

Nombre d'emplois générés par les entreprises candidates, chiffres d'affaires, perspectives à 5 ans…