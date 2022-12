Avec BWT, Cristal Union réduit de 57% ses prélèvements d’eau en réutilisant l’eau des betteraves

Réduire les prélèvements d’eau en milieu naturel

Au cours de la production, deux étapes du procédé sucrier sont en effet particulièrement consommatrices d’eau : le lavage des betteraves en entrée d’usine et l’extraction du sucre des betteraves. La solution : réutiliser l’eau naturellement présente dans les betteraves en mettant en place, sur les sites de Cristal Union, des solutions de recyclage des eaux.

100 % de l’eau des betteraves réutilisée

Le saviez-vous ? Les betteraves contiennent plus de 70 % d’eau ! Une propriété autrefois considérée comme un inconvénient, qui est désormais devenue un atout.



Grâce à la mise en place de deux osmoseurs avec préfiltration et d’un osmoseur de recyclage BWT, l’eau récupérée au cours des process de concentration des jus sucrés et de cristallisation du sirop est désormais valorisée. Elle est réutilisée, après avoir été traitée, pour le lavage des betteraves et l’extraction du sucre.

BWT accompagne son client de bout en bout

Depuis la mise en place des solutions BWT sur le site de Bazancourt en 2009, qui avait été précédée d’une période de test et d’essais pilotes, un technicien BWT assure des visites hebdomadaires afin d’effectuer diverses opérations de suivi technique : suivi des performances des osmoseurs, opérations préventives et curatives, remplacement de membranes, étalonnage, relevés…



En cas de variation de la qualité des eaux brutes ou condensées, les experts BWT accompagnent Cristal Union et interviennent rapidement sur le site de production qui fonctionne en 24/7. Ce suivi régulier permet de détecter les éventuelles défaillances dès leur apparition et réduit considérablement les coûts de maintenance. Autre avantage, l’utilisation de ces technologies de ReUse réduit l’utilisation de produits chimiques et les risques liés à leur stockage ou leur déplacement.